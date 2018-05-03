الصينيون يشترون 6 ملايين قنينة نبيذ من أجل إنييستا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الخميس، أن أندريس إنييستا، لاعب وسط نادي برشلونة، اقترب من الانضمام لصفوف نادي شونغكينغ ليفان الصيني.

وأعلن إنييستا قبل بضعة أيام أنه بصدد الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الجاري، ولكنه لم يحدد آنذاك وجهته المقبلة، وكشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية بعض تفاصيل العقد الجديد الذي سيربط بين إنييستا وناديه الصيني الجديد.

وقدم نادي شونغكينغ ليفان الذي يترأسه جيانج ليزهانغ، مالك نادي غرناطة الإسباني، عرضا لإنييستا للانتقال إليه لمدة ثلاث سنوات مقابل 27 مليون يورو في الموسم، أي ما مجموعه في المواسم الثلاثة 81 مليون يورو.

وذكرت "الموندو" أن المفاوضات بين الطرفين تمت بشكل نهائي، وأن الاتفاق نص على أن يقوم النادي الصيني بشراء ستة ملايين زجاجة نبيذ من الشركة الخاصة بإنييستا بسعر 6 يورو للزجاجة الواحدة.

وبذلك سيحصل إنييستا على 81 مليون يورو هي القيمة المالية للتعاقد، بالإضافة إلى 36 مليون يورو حصيلة مبيعاته من النبيذ.