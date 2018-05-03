الهروب من "شبح الهبوط" هدف هيوتون أمام يونايتد

قال كريس هيوتون مدرب برايتون آند هوف ألبيون إنه يتعين على فريقه العمل بقوة للحد من خطورة مانشستر يونايتد في مباراة الجمعة بالدوري

الإنجليزي الممتاز، وتحقيق انتصار حاسم لضمان البقاء بين الكبار الموسم المقبل.

وخسر برايتون في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها في آخر ست مواجهات في الدوري، ليتراجع إلى المركز 14 في الترتيب برصيد 37 نقطة. ورغم إبتعاده بخمس نقاط عن منطقة الهبوط لم يضمن برايتون البقاء بعد.

وفاز يونايتد بصعوبة على برايتون في الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق هذا الموسم، لكن المدرب هيوتون عبر عن ثقته في قدرة

فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب أميكس.

وأضاف: يتعين عليك دخول كل مباراة وأنت تثق في قدرتك على الخروج بنتيجة طيبة. وسيلعب فريقي منتشيا بنتائج المباريات السابقة لكن يونايتد في حالة ممتازة مما يشكل تحديا سنحاول التغلب عليه.

ويواجه برايتون مشاكل في المراحل الأخيرة للدوري، حيث يحل ضيفا على مانشستر سيتي البطل وليفربول صاحب المركز الثالث في آخر

مباراتين له في الموسم.

