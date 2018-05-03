بوتين يطالب الأمن بالتعامل مع مشجعي المونديال بـ"لباقة"

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، السلطات الأمنية في بلاده إلى التعامل بلباقة خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها روسيا للمرة الأولى خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن بوتين قوله خلال اجتماعات اللجنة المنظمة للمونديال التي عقدت في منتجع سوتشي: يتعين على وكالات إنفاذ القانون تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة بلباقة وعناية.

وشدد بوتين على أن الانطباع العام عن الدولة المضيفة هام للغاية في مثل هذا الحدث الكبير، حيث أكد أن توفير الأمن يمثل قضية رئيسية خلال المحفل العالمي الكبير، الذي سيقام في 11 مدينة روسية.

وتساور اللجنة المنظمة للبطولة القلق بشأن إمكانية حدوث هجمات إرهابية وأعمال عنف من جانب الجماهير المشاغبة خلال فعاليات البطولة، غير أن الترتيبات الأمنية تعتبر فعالة، خاصة بعدما استضافت روسيا بطولة كأس القارات العام الماضي دون مشاكل تذكر.

من جانبه، صرح بافيل كولوبكوف وزير الرياضة الروسي بأن الاستعدادات دخلت مرحلتها النهائية، وأن جميع المرافق ستكون جاهزة تماما بحلول الأول من يونيو المقبل.

أما أليكسي سوروكين، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم، فقال إنه تم بيع 2.347 مليون تذكرة، أي ما يمثل 89% من إجمالي عدد التذاكر المطروحة للبيع، حتى يوم الخميس.

في المقابل، حصل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي تواجد في اجتماعات اللجنة المنظمة، على بطاقة هوية مشجع برفقة الرئيس الروسي، التي تعد إلزامية لجميع المتفرجين.

أشاد إنفانتينو باستعدادات روسيا لتنظيم المونديال، حيث قال: مستوى الالتزام والتفاني والمهنية التي رأيتها في تنظيم كأس العالم هنا تبدو فريدة من نوعها.

في الوقت نفسه، أعرب بوتين عن أمله في أن يحقق المنتخب الروسي، الذي عانى من تراجع مستواه في الأعوام الأخيرة، نتائج جيدة في المونديال.

ويلعب منتخب روسيا المباراة الافتتاحية في البطولة أمام نظيره السعودي في أولى مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي مصر وأوروغواي.

وقال بوتين: نأمل جميعا أن يبذل لاعبونا أقصى الجهد وأن يظهروا قوة الإرادة والتصميم على القتال حتى النهاية، وأن يرى المتفرجون مستوى جيدا من المباريات.

واختتم بوتين حديثه قائلا: أعتقد أنه سيكون من الصواب والمناسب أن نتمنى النجاح للاعبينا ومدربينا.