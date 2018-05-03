راؤول ينضم إلى تدريبات توتنهام

انضم راؤول غونزاليس، أسطورة ريال مدريد الإسباني، لتدريبات توتنهام الإنجليزي الأسبوع الحالي، في إطار تحضيراته ليصبح مدربا، ومن المقرر أن يقود لوس أنجلوس الأميركي في موسمه المقبل، ويأتي تواجد المهاجم السابق لشالكه الألماني ونيويورك كوزموس الأميركي، من أجل التعلم من خبرات المدرب الأرجنتيني موريسيو بوشتينو.

ويشارك راؤول حاليا في دورة تدريب الاتحاد الإسباني بجانب تشابي ألونسو وتشافي هيرنانديز، ويُطلب من جميع المشاركين قضاء أسبوع واحد مع فريق محترف، كجزء من الدورة التدريبية، واختار الدولي الإسباني السابق التواجد مع النادي اللندني.