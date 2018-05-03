رابطة البطولات الأوروبية تعارض أفكار "فيفا" الجديدة

قالت المنظمة التي تمثل بطولات الدوري الأوروبية لكرة القدم يوم الخميس إنها "تعارض بشدة" خطط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" لإقامة بطولتين دوليتين جديدتين.

وقالت رابطة البطولات الأوروبية، التي تمثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني وبطولات أخرى، إنها رفضت اقتراحات لزيادة عدد أندية كأس العالم للأندية وإقامة دوري الأمم الجديد في أول معارضة علنية لخطط إنفانتينو. ودعت المنظمة لجبهة موحدة ضد هذه المقترحات في بيان أصدرته يوم الخميس.

وحث بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على التحالف مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد العالمي للاعبين المحترفين "للوقوف بحزم ضد مبادرة الفيفا أحادية الجانب، وهذه العملية التي تفتقر للشفافية والتشاور المناسب مع الأطراف المعنية".

ويخطط الفيفا لزيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقا، بينها 12 من أوروبا وإقامتها كل أربع سنوات بدلا من شكلها الحالي الذي يقام سنويا.

وسيكون دوري الأمم بمثابة نسخة عالمية من بطولات جديدة سيطبقها الاتحاد الأوروبي في القارة وكذلك اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف". وفي الحالتين تشمل المسابقات جميع المنتخبات الوطنية في القارات المعنية والتي سيتم تقسيمها إلى درجات بناء على تصنيفها.

وسيكون في البطولة الجديدة صعود وهبوط بين الأقسام كما هو الحال في بطولات الدوري المحلية التقليدية. وسيتم تقسيم كل قسم إلى مجموعات ويتأهل الفائز منها إلى أدوار إقصائية.

وقال إنفانتينو إنه يعتقد أن جميع الصفقات قد تصل إلى 25 مليار دولار على مدار 12 عاما وقدم خططه لمجلس الفيفا، مضيفا أنها تحظى بدعم كونسورتيوم دولي من المستثمرين لم يكشف عن هويته.

وقالت العديد من الاتحادات الوطنية اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي اتصال مباشر من الفيفا بشأن هذه الخطط.

وقال لارس-كريستر أولسون رئيس رابطة بطولات الدوري الأوروبية، إن هذا النهج يذكره بماضي الفيفا المليء بالمشاكل: هذه العملية تذكرني بالطريقة التي كان يعمل بها "فيفا القديم"‬‬‬‬ والتي اعتقدت أننا تجاوزناها. ما رأيناه هو افتقار واضح للتشاور والشفافية وتلاعب متعمد بهيكل اتخاذ القرار في الفيفا في تقديم هذه المقترحات. تقديم خطة طويلة الأمد مدتها 12 عاما في وجود العديد من الأمور المجهولة والافتقار للمعلومات يزيد من تعقيد الأمور.

وأبلغ يسبر مولر، عضو لجنة المسابقات في الفيفا ورئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، رويترز أنه لن يتم التصويت على الخطط دون أن يكشف إنفانتينو عن الجهات الداعمة التي ستحصل على 49 بالمئة من ملكية إدارة هذه البطولات الجديدة.

وقال: نريد رؤية الأشياء والوثائق. تعلمنا من الماضي. الآن يجب فعل ذلك بطريقة صحيحة.

وفي خطاب تم إرساله مؤخرا إلى مجلس الفيفا، قال إنفانتينو إن المستثمرين من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية لكنه قال أيضا إنه لا يمكن الكشف عن المزيد من التفاصيل لأنه وقع على اتفاق ينص على ذلك.