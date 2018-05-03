سحب قرعة كأس آسيا 2019 في دبي

يحتضن برج خليفة في دبي يوم الجمعة قرعة نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستستضيفها الإمارات مطلع العام الميلادي القادم.

وتعد هذه النسخة هي الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخباً، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويقع المنتخب الإماراتي على رأس المجموعة الأولى، ومن المقرر أن يلعب المباراة الافتتاحية يوم 5 يناير 2019 على ستاد مدينة زايد الرياضية والذي سيحتضن أيضاً المباراة النهائية وتتويج الفائز بكأس البطولة، وذلك يوم 1 فبراير 2019.

وسيقود الأسطورة الإماراتية زهير بخيت سحب القرعة يوم الجمعة مع أساطير اللعبة الآسيويين ومناطق الاتحاد الآسيوي الخمس، بحضور المدربين والمسؤولين وكبار الشخصيات من جميع الفرق المشاركة الـ 24.

وسيعود الإماراتي زهير بخيت للظهور ضمن أجواء نهائيات كأس آسيا بعد مرور 22 عاماً على مشاركته مع منتخب بلاده في النهائيات التي أقيمت في الإمارات كذلك.

وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ نهائيات بطولة أمم آسيا، حيث ستلعب 51 مباراة على مدار 28 يوما من الإثارة المتواصلة، يستضيفها ثمانية ملاعب في أربع مدن وهي أبوظبي والعين ودبي والشارقة.