قيمة تذكرة "وداع" فيرغسون تتفوق على فينغر

شهدت أسعار تذاكر المباراة الأخيرة للمدرب الفرنسي، أرسين فينغر، مع أرسنال في استاد الإمارات ارتفاعا ملحوظا، ووصل سعر أغلى تذكرة إلى 1800 جنيه إسترليني، وذلك في المباراة التي يشهدها الملعب الأحد المقبل عندما يلتقي أرسنال مع ضيفه بيرنلي ضمن الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد المواجهة المرتقبة الأخيرة هي الأخيرة لفينغر مع أرسنال على ملعبه بعد مسيرة امتدت إلى 22 عاما، وتراوحت أسعار أقل ثلاثة مستويات في هيكل التذاكر الرسمية للدوري الممتاز في أرسنال ما بين 26 إلى 38.50 جنيه إسترليني.

وكان موقع النادي توقف عن العمل بعدما شهد ضغطا كبيرا من مشجعي أرسنال، لشراء التذاكر لمباريات فينغر الأخيرة بعدما أعلن خبر رحيله بشكل رسمي.

وبحسب "إندبندنت" البريطانية، يزعم أحد مواقع بيع التذاكر عبر الإنترنت، أن لديه مجموعة من المقاعد المتاحة، وتبدأ الأسعار من 143 إلى 1800 جنيه إسترليني وأن الأسعار في ارتفاع ملحوظ، في الوقت الذي أكد فيه العديد من المشجعين أنهم لا يمتلكون تذكرة آخر مباراة للمدرب الفرنسي على ملعب الإمارات.

ويشار إلى أن أسعار تذاكر المباراة الأخيرة للسير أليكس فيرغسون مع مانشستر يونايتد على "أولد ترافورد" وصلت إلى 3000 جنيه إسترليني عام 2013.