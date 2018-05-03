شاهد.. ماذا قال هامان عن فرعون ليفربول؟

أبدى ديتمار هامان، لاعب منتخب ألمانيا ونادي ليفربول السابق، إعجابه بمستوى المصري محمد صلاح، مضيفا أنه يستطيع مجاراة ميسي ورونالدو إذا حافظ على مستواه في الأعوام القادمة.

وقال هامان في مقابلة مع "العربية": شاهدت مباراة ليفربول أمام روما مع رفاقي هنا في دبي، وتنفست الصعداء بعد صافرة النهاية، لأنه رغم سيطرة ليفربول في أغلب أحداث مواجهتي الذهاب والإياب، لكن التقدم بالنتيجة لا يعني شيئا، لأن روما رفض الاستسلام وواصل حتى صافرة النهاية كما فعل أمام برشلونة، وأنا سعيد أن الوقت انتهى دون أن ينجحوا بتعويض النتيجة.

وعن هداف ليفربول الحالي، علق هامان: قدم ميسي ورونالدو الكثير من الأداء المتميز لسنوات طويلة، ما جعلنا نعتقد بأنه لو سجل أي منهما أقل من 40 هدفا في الموسم فإنه قد فشل بتحقيق المطلوب، محمد صلاح يمر بموسم متميز ربما من الصعب عليه برأيي أن يكرر ذلك في العام المقبل، وربما مستحيل كما يحدث مع الثنائي البرتغالي والأرجنتيني، الأمر يبقى عرضة للنقاش، لكن صلاح يملك الثقة بنفسه ويتم تقديره في ليفربول، وهو يتواجد في النادي المناسب له ويحظى بمحبة المشجعين، ويمكنه تكرار النجاح، لكن يبقى من الصعب أن يصل لما قام به ميسي ورونالدو على مدار عدة سنوات، وهما بمثابة ظاهرة في كرة القدم.

واختتم هامان حديثه حول تقنية الحكم المساعد: وتم استخدام التقنية لمساعدة الحكم في كرة القدم في عدة دوريات بالموسم الحالي منها الألماني، لكن أرى فيه العديد من عوامل الغموض، ويبقى يحمل جانبا من الشك، بل أعتقد أن قرار فيفا استعمالها في المونديال المقبل أمر سخيف، لأن التقنية لم تساهم بحل الإشكاليات، بل تسببت بمزيد من ذلك، هذا الأمر بمثابة وصفة للفشل، ويجب أن نمنح الأمر مزيدا من الوقت للمستقبل، لكن ما يحدث حاليا سيتسبب بكارثة في كأس العالم.