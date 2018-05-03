غارديان:صلاح استمال مشجعي الريال ونشر الهدوء في المقاهي

اعتبرت صحيفة بريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بات فخرا لكل العرب، مؤكدة أن المشجعين العرب لريال مدريد الإسباني، يتمنون تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا من أجل "مو صلاح" في النهائي الذي يجمع الفريقين في 26 مايو الجاري بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأجرت صحيفة "غارديان" استطلاعا في مقهى يقع جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وقال محمد حسن، البالغ من العمر 23 عامًا ، وهو من السودان: صلاح يلعب بطريقة جميلة، ودائم التطور. مضيفا : يجلب الفخر لجميع العرب.

ووصل نجم الكرة المصرية إلى أعلى مستوياته بفضل ما قدمه مع ليفربول، بجانب قيادته للمنتخب المصري إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وقال التقرير الذي نشرته الصحيفة: عزز صلاح من مكانته كرمز في العالم العربي، ومنح الكثير من الأمل والفخر للمصريين.

وأضافت: من غير المعهود أن يجلس 50 شخصا بصمت في مقاهي القاهرة، لكن عندما يتعلق الأمر بمشاهدة محمد صلاح، تتسم المقاهي بالهدوء، ويشتد التركيز، والصمت يكسره معلق المباراة وصوت مراوح السقف.

وزادت الصحيفة: الجميع يكون متوترا مع وضع مقاعد إضافية وزيادة مشتريات القهوة والمشروبات الغازية، ويفضل المشاهدون وصف مهارات صلاح من قبل المذيعين، لدرجة أنه بات "رمسيس الجديد".

ولفتت إلى أن المقهى انفجر بالفرحة بعد تسجيل ليفربول لهدفين مبكرين على روما الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن طريق ساديو ماني وجورجينيو فينالدوم، لكن الهتافات ترتفع أكثر مع أي فرصة سانحة للتسجيل لمحمد صلاح.



وختم تقرير "غارديان": ينتظر المصريون ما يمكن أن يفعله صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم، وسط توقعات بأن يحقق المنتخب مشاركة ناجحة، بعدما أوصلهم صلاح للمرة الأولى منذ 1990 عقب تسجيله ضربة جزاء في الدقيقة 95 ضد الكونغو في أكتوبر.