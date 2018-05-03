كاريوس: الثلاثي الخطير سيقودنا إلى لقب الأبطال

يعتقد الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أن الثلاثي الهجومي المتألق بالفريق يمكنهم أن يقودوا الفريق للانتصار على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك كاريوس في المباراة التي خسرها فريقه 2 - 4 أمام روما الإيطالي يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتـأهل ليفربول للمباراة النهائية، مستفيدا من فوزه ذهابا 5 - 2 وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7 - 6.

وقال كاريوس لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بعد أن حول تركيزه إلى المباراة النهائية التي ستقام في كييف يوم 26 مايو: نستحق التأهل. لم يكن التأهل المباراة النهائية في خطر. لقد نمت التشكيلة بشكل كبير خلال الموسم. نحن أقوياء في الدفاع ولدينا أفضل ثلاثي هجومي في العالم حاليا ، والمتمثل في محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وبالفعل يتم وصف ليفربول على أنه الطرف الأضعف في مواجهة ريال مدريد، الذي يتطلع لحصد لقبه الثالث على التوالي.

ولكن الريال، الفائز بالبطولة 12 مرة سابقة وصاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب، تخطى بصعوبة بايرن ميونيخ ويعتقد كاريوس أن ليفربول يمكنه انتزاع اللقب القاري السادس والأول منذ 2005.

وقال كاريوس: إنه شعورمذهل أن نكون في المباراة النهائية وأن نتحدى حامل اللقب. سنجعل الحياة صعبة على الريال. الترقب للمباراة النهائية ضخم، وحان الوقت لليفربول ليفوز باللقب مجددا. نريد أن نهدي هذا الفوز لجماهيرنا هذا الموسم.