كافاني يعترف بالخلاف مع نيمار.. ويكشف سر رسالته الشخصية

اعترف الأور,غوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، بوجود خلافات سابقة مع البرازيلي نيمار، وتحديداً بعد حادثة ركلة الجزاء، كاشفاً في الوقت ذاته أنه من بادر بحل الخلافات، وأنه بعث برسالة شخصية إلى نيمار مفادها بأن النجم لا يمكن أن يكون فوق الفريق.

وشاهد العالم بأسره خلاف نيمار وكافاني خلال تنفيذ الأخير ركلة جزاء مطلع الموسم أمام ليون في الدوري الفرنسي، وهو ما تسبب بتهديد نيمار بالرحيل عن صفوف الفريق الذي دفع 222 مليون يورو لضمه في الصيف الماضي.

وقال كافاني في مقابلة إذاعية مع "مونتي كارلو": نعم كان هناك خلاف عميق بيني وبين نيمار عقب قصة ركلة الجزاء، وتسببت تلك الحادثة بشرخ في علاقتنا، واستمر ذلك طويلاً حتى بادرت بالحديث معه بشكل شخصي.

وكشف المهاجم الأوروغوياني عن الرسالة التي بعث بها إلى أغلى لاعبي العالم، وقال: أبلغت نيمار بأنني أول من سيساعده لتحقيق الإنجازات الشخصية لأنه نجم كبير، والحقيقة أنني عكس ذلك، لكن طلبت منه أن يضع مصلحة الفريق فوق كل شيء، وما بعد ذلك يمكن تحقيقه.

وانتقد كافاني نيمار عندما احتفل بحصول الفريق على الدوري الفرنسي وهو في البرازيل عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: يجب أن نكون متحدين أكثر، ونعمل كفريق أو عائلة، ليس مجرد زملاء نرتدي القميص ذاته وحسب.

وحول عدم حصوله على الكثير من التمريرات في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عندما كان نيمار يقوم بمهمة صناعة اللعب، أجاب: لا أعرف سبب ذلك، لكن ربما أنني لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة أكثر من خصم، كما أن الفريق لا يقوم على لاعب واحد، بينما أي لاعب حتى لو كانت قدراته عادية، يستطيع تقديم الإضافة عندما يلعب لأجل المجموعة.

وغادر باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي هذا الموسم، كما فعل في الموسم الماضي، وحقق فقط لقب الدوري الفرنسي، بينما أعلن مدربه الإسباني أوناي إيمري الرحيل نهاية الموسم الجاري.