مورينيو يستبعد لوكاكو من مباراة برايتون

سيغيب روميلو لوكاكو عن تشكيلة مانشستر يونايتد التي ستتوجه لملاقاة برايتون أند هوف البيون يوم الجمعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن جوزيه مورينيو مدرب الفريق "متفائل" بأن مهاجمه البلجيكي سيكون لائقا للمشاركة في نهائي كأس الاتحاد.



واستبدل لوكاكو (24 عاماً) الذي سجل 16 هدفا وصنع سبعة آخرين في 34 مباراة لعبها في الدوري هذا الموسم، في الشوط الثاني في الفوز 2-1 على أرسنال الأحد الماضي.



ونشر لوكاكو صورا لنفسه في وقت سابق يوم الخميس على حسابه على "إنستغرام" خلال انتقاله لأحد مراكز الطبية في بلجيكا.



وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي: كنت أعرف بالقطع أنه لن يكون جاهزا للمباراة. وبصرف النظر عن هذا فعلينا التريث لإجراء مزيد من الفحوص بالأشعة وكسب مزيد من الوقت لكنه لن يلعب.



وردا على سؤال عما إذا كان يأمل في مشاركة لوكاكو بنهائي كأس الاتحاد في مواجهة تشيلسي في 19 مايو أجاب: نأمل في ذلك. الأمر يدعو للتفاؤل.



ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مروان فيلايني لاعب وسط الفريق قوله إن مانشستر يونايتد ارتكب خطأ بعدم تجديد عقده العام الماضي مضيفا أنه يرغب في الانتقال عندما ينتهي عقده في يونيو المقبل.



ويعتقد مورينيو إن المفاوضات بين يونايتد وفيلايني مضت بطريقة إيجابية لكنه أضاف أن القرار النهائي بشأن إبرام عقد جديد يتوقف على اللاعب.



وأضاف المدرب البرتغالي "ما زلت متفائلا. هو لاعب مهم وهو من نوعية اللاعبين الذين أحبهم، لكن مصيره بيده وهو الذي سيقرر ما الذي يسعده. إنه يعلم أنني

أريده في الفريق والنادي يريده أيضا. ينظر في العرض المقدم له وأصبح القرار بيده الآن.



وبعد أن يحل يونايتد، الذي يحتل المركز الثاني، ضيفا على برايتون صاحب المركز 14 سيتوجه لملاقاة وست هام يونايتد قبل أن يختتم مبارياته في الدوري هذا الموسم على أرضه أمام واتفورد