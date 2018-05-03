مينوتي: ميسي الأفضل في التاريخ.. ولا يحتاج كأس العالم

دافع المدرب الأرجنتيني السابق سيزار لويس مينوتي عن مواطنه ليونيل ميسي مؤكدا أن نجم برشلونة الإسباني لا يحتاج إلى الفوز بكأس العالم من أجل أن يكون أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.



ويرى مينوتي أن ميسي هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه معالجة النقص الذي يعاني منه المنتخب الأرجنتيني. وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: دي ستيفانو لم يفز بأي مونديال ولا سيفوري أيضا، أتمنى أن يفوز به ولكن تاريخه بات مكتوبا بفضل 20 لقبا وألف هدف في جميع المراحل السنية، بالطبع سيكون التتويج بالمونديال هدفه الرئيسي لاختتام مسيرته.



وأضاف: ولكن لا أعتقد أنه يحتاج إلى كأس العالم من أجل أن ينتمي للاعبين الأفضل في كرة القدم، لقد أصبح موجودا بينهم، لا أحد غيره يمكنه أن يساعد الأرجنتين لكي تلعب أفضل، نحن لا نحتاج لأن يبرهن ميسي على أنه الأفضل، هذا هو ما كنت أقوله دائما لدييغو (مارادونا)، نحن نحتاجه لأن يساعد الفريق على أن يلعب أفضل وهو قادر على هذا.



وأكد مينوتي أن ميسي هو الأمل الوحيد الذي يمكن أن تتمسك به الأرجنتين في مونديال روسيا 2018. وتابع قائلا: لا أعلم إذا كان سيتمكن من الفوز بالمونديال، ولكنه سيكون الوحيد القادر على تعويض غياب فكرة تطوير اللعب، لا أعلم كيف سيؤدي فريق سامباولي (مدرب الأرجنتين)، لا أعلم ولكن وجود ميسي كوجود ورقة (الأس) في لعبة الورق.



واختتم قائلا: إذا لم تمتلك ميسي فلن يمتلكوه هم (الفرق الأخرى) لأنه لا يوجد واحد أخر، لا يعني هذا أن لدينا بيليه ولكنهم أيضا لا يملكون كرويف، نحن هنا لدينا ميسي ولا يوجد ميسي في أي فريق أخر ولا حتى نيمار.