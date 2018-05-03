هودسون: بنتيكي سيستعيد مستواه في الموسم المقبل

قال روي هودسون، مدرب كريستال بالاس، يوم الخميس، إن معاناة المهاجم كريستيان بنتيكي مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم لا تعبر بدقة عن موهبته.

وعانى المهاجم الدولي البلجيكي من تراجع مستواه هذا الموسم وكان الهدف الذي أحرزه في شباك ليستر سيتي السبت الماضي هو الثالث له في 29 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وقال هودسون في مؤتمر صحافي قبل مواجهة ستوك سيتي صاحب المركز 19 في الدوري يوم السبت: لم يكن أفضل مواسمه وهو يعترف بهذا لكنني أعتقد أن مستواه الحقيقي أفضل بكثير عن أدائه هذا الموسم. أتوقع منه أن يثبت في الموسم المقبل أن ما حدث هذا الموسم لا يعبر بدقة عن مستواه الحقيقي.

ويحتل بالاس المركز 11 برصيد 38 نقطة من 36 مباراة. ويأمل هودسون، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لفرانك دي بور في سبتمبر 2017 وقت أن كان الفريق يتذيل الترتيب، في البقاء ليساعد الفريق في مواصلة التحسن، سأتحدث مع القائمين على النادي حتى نتمكن من الاستعداد بقوة للموسم المقبل.