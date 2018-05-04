إيقاف سيميوني 4 مباريات أوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة، إيقاف دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، أربع مباريات بداعي إهانة الحكم بعد أن فقد أعصابه خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي أمام أرسنال الأسبوع الماضي.

وقضى سيميوني بالفعل مباراة من هذه العقوبة بعدما شاهد من المدرجات يوم الخميس فوز فريقه على أرسنال 1-صفر إيابا ليتأهل للنهائي. وقال الاتحاد الأوروبي إنه عاقب سيميوني أيضا بغرامة 10 آلاف يورو.

كما عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي النادي الإسباني بغرامة 10 آلاف يورو بعدما ألقت جماهيره مقذوفات على أرض الملعب. وسيغيب سيميوني عن النهائي أمام أولمبيك مارسيليا في 16 مايو.