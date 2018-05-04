بوكيتينو: خسارة أرسنال الأوروبية من صالح توتنهام

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عن سعادته بضمان أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة بعد هزيمة أرسنال وخروجه الليلة الماضية من الدوري الأوروبي.



وإذا كان أرسنال قد نجح في إحراز لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم حينها كان سيتوجب على صاحب المركز الرابع، وهو توتنهام حاليا، خوض الأدوار التمهيدية في بداية الموسم المقبل للتأهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.



وخسر فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر 2-1 بمجموع المباراتين أمام أتليتيكو مدريد في قبل نهائي الدوري الأوروبي ليضمن أصحاب المراكز الأربعة الأولى التأهل مباشرة لدور المجموعات بالبطولة الأوروبية الأبرز.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: الآن أصبح الأمر محسوما أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى سيتأهلون مباشرة لدوري الأبطال، وبالتأكيد لست سعيدا بخسارة أرسنال فأنا لست من نوعية الأشخاص الذين يبتهجون لهزيمة فريق آخر ولكن مصلحة توتنهام تقتضي إنهاء الموسم في المركز الثالث وفي أسوأ الأحوال في المركز الرابع.



ويتأخر توتنهام، الذي له مباراة مؤجلة، بنقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث وبست نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني لكن بوكيتينو يأمل في أن يتمكن فريقه من اقتناص مركز وصيف البطل في حال تعثر فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وقال بوكيتيو : في مؤتمر صحفي المسألة لا تتعلق بنا فحسب. ما نستطيع فعله هو محاولة إنهاء الموسم في المركز الثالث. علينا تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المتبقية وانتظار أي خسارة تلحق بمانشستر يونايتد.



وينافس تشيلسي لانتزاع المركز الرابع من توتنهام في ختام الموسم لكن بوكيتينو واثق في قدرة فريقه على الصمود والاستفادة من فارق النقاط الخمس التي يتفوق بها على صاحب المركز الخامس.



وأضاف لا أشعر ولم أكن أشعر بالقلق كل اهتمامي ينصب على تحسين الأداء وتقديم ما هو أفضل من مباراة واتفورد الاثنين الماضي . أهتم بتحسين الأداء وضمان تحقيق الفوز في المباريات المتبقية. هذا هو همي الوحيد.



وقال بوكيتينو: إن شكوكا تحوم حول إمكانية مشاركة لاعب الوسط موسى ديمبلي أمام وست بروميتش البيون يوم السبت بسبب إصابة في الكاحل.



وإذا فاز توتنهام أو تعادل فإن وست بروميتش سيتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.