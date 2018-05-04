رسميا.. ستيفن جيرارد مدربا لرينجرز الاسكتلندي

عين نادي رينجرز المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم لاعب الوسط السابق، ستيفن جيرارد، مدربا لفريقه بناء على عقد لمدة4 أعوام يوم الجمعة.

وسيتولى قائد منتخب إنجلترا السابق، الذي عمل مدربا بأكاديمية ليفربول للناشئين تحت 18 عاما بعد اعتزاله في 2016، تدريب النادي الاسكتلندي بديلا للمدرب السابق غرايم مورتي.

وقال جيرارد في بيان عبر موقع رينجرز على الإنترنت: يشرفني أن أكون المدرب المقبل لرينجرز، لأنني أحمل الكثير من الاحترام للنادي ولتاريخه وتقاليده، وأتوق لبدء رحلتي الجديدة مع رينجرز، بينما نطمح لإضافة مزيد من النجاح للنجاحات الكبيرة والعديدة التي سبق وحققها النادي.