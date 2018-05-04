غوارديولا يؤكد جاهزية أغويرو لمونديال روسيا

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو يتعافى بشكل جيد من جراحة في الركبة وسيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين: ستكون حالته جيدة في كأس العالم. يمكنني أن أبلغكم بآخر التفاصيل من الطبيب كوجات في برشلونة والأمور تسير بشكل رائع.

وسجل أغويرو (29 عاما)، 21 هدفا في الدوري الممتاز مع سيتي المتوج باللقب هذا الموسم لكنه خضع لجراحة بالمنظار منتصف الشهر الماضي. وتخوض الأرجنتين أولى مبارياتها في كأس العالم في 16 يونيو أمام أيسلندا.

وقال غوارديولا إن الدولي البلجيكي فينسن كومباني قائد الفريق والمدافع الإنجليزي جون ستونز أصبحا جاهزين لمباراة يوم الأحد أمام هدرسفيلد تاون في الدوري بعد تعافيهما من الإصابة.

وقال المدرب عن المباريات الأخيرة في الدوري: الهدف الأساسي للاعبين المشاركة في كأس العالم، لأن الدوري انتهى، لكن أفضل طريقة للاستعداد لكأس العالم الأداء الجيد في المباريات الثلاث المقبلة.