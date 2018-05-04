محرز يعلن استمراره في صفوف ليستر سيتي

أكد الدولي الجزائري رياض محرز أنه سحب طلب انتقاله من ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم قبل الماضي، بعد فشل مفاوضات انضمامه إلى مانشستر سيتي المتوج بطلا في النسخة الحالية، تاركا الشكوك تحوم حول مستقبله.

وطالب محرز ناديه بالانتقال الى سيتي في يناير وغاب نحو 10 ايام لكن ليستر تمسك به أكثر.

وقال محرز ردا على سؤال لشبكة "سكاي سبورتس نيوز" البريطانية الجمعة: لقد انقضى الأمر. كان ذلك في يناير في فترة الانتقالات الشتوية. الآن، أنا باق هنا ولا أريد التفكير بأمور كثيرة.

وأضاف محرز البالغ 27 عاما: في ذلك الوقت، كنت أريد الانتقال لأني تلقيت عروضا من مانشستر سيتي، وكانت لدي الرغبة بالرحيل. لكن، الآن انا باق مع ليستر.

وتابع: معي، بشكل خاص، لا يمكنك أن تعرف أبدا ماذا يحصل. كلما أردت الذهاب تراني باق هنا. في الواقع، لا أريد الحديث عن متى اذهب أو متى ابقى. أريد الآن إنهاء المباريات الثلاث الاخيرة في الدوري وبعد ذلك لكل حادث حديث.



ويعتبر محرز الذي سجل 11 هدفا هذا الموسم في الدوري، أحد أعمدة النادي الذي أدهش الجميع عندما أحرز اللقب الوحيد في تاريخه في موسم 2015-2016.