وست هام يعاقب كارول بعد تركه مقاعد البدلاء

عاقب ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه آندي كارول بغرامة مالية بسبب تركه مقاعد البدلاء خلال الهزيمة 4-1 أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي.



وترك كارول الذي لم يشارك في المباراة مقاعد البدلاء متوجها لغرف الملابس قبل نهاية المباراة التي أقيمت على أرض فريقه في العاصمة البريطانية وقال مويز إن كارول اعتذر له ولزملائه عن تصرفه غير المقبول بعد ذلك.



وكتب مويز في عموده في صحيفة إيفنينغ ستاندارد: شعرت بخيبة أمل بالفعل بسبب ما قام به آندي ولا أجد أي مبرر لتصرفه. فرضت عليه غرامة واعتذر لي وللاعبين وأقر بأن تصرفه غير مقبول.



ويحتل وست هام المركز 15 بين فرق الدوري الانجليزي العشرين برصيد 35 نقطة وسيحل ضيفا على ليستر سيتي التاسع في الترتيب يوم السبت.

