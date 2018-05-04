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يايا توريه يرحل عن مانشستر سيتي نهاية الموسم

المصدر: مانشستر - د ب أ
توريه انتقل في 2010 إلى سيتي
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أكد بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن الإيفواري يايا توريه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وسيظهر توريه (34 عاماً) للمرة الأخيرة مع مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل عندما يستضيف فريق برايتون.

وقال غوارديولا : يايا لن يبقى مع الفريق في الموسم المقبل. في مباراة برايتون سيكون تركيزنا على الفوز ويايا . سنحاول ان نفوز بالمباراة من أجله.

وانضم توريه لمانشستر سيتي قادما من برشلونة في 2010 وأصبح أحد أهم أسباب صعود النادي إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل توريه 82 هدفا في 315 مباراة وفاز بثلاثة ألقاب للدوري ولقبين لكأس الرابطة الإنجليزية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا : يايا جاء إلى هنا في بداية الرحلة، ما نحن فيه الآن بسبب ما فعله لنا. كان لاعبا مهما في الفريق.

وابتعد توريه عن تشكيلة الفريق الأساسية هذا الموسم، ولعب 16 مباراة فقط بشكل عام من بينهم تسع مباريات في الدوري.

كلمات دالّة

#غوارديولا, #سيتي, #توريه

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