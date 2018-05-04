"وتر أخيل" يهدد بإبعاد كوسيلني عن مونديال روسيا

يواجه لوران كوسيلني مدافع فرنسا خطر الغياب عن كأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في وتر العرقوب تعرض لها خلال هزيمة فريقه أرسنال 1-صفر أمام أتليتكو مدريد في إياب الدور قبل النهائي للدوري الاوروبي يوم الخميس.

وخرج كوسيلني محمولا على محفة في الدقيقة 12، وقال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن اللاعب ربما تعرض لقطع في وتر العرقوب: الأمور لا تبدو جيدة. نأمل أن تكون الأشعة جيدة لكن الأمور تبدو سيئة. يبدو أنه تعرض لقطع في وتر العرقوب لكني أفضل الحذر لأن لا يوجد من يستطيع أن يؤكد ذلك حاليا.

وأجاب فينغر عند سؤاله عن فرص كوسيلني في التعافي قبل كأس العالم: هذا يعتمد على الأشعة. لو كانت الإصابة قطع في وتر العرقوب ففرصته منعدمة.