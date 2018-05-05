إشبيلية الحزين يتغلب على سوسيداد

انتزع فريق إشبيلية فوزا صعبا من ضيفه ريال سوسيداد 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إشبيلية بالفضل في هذا الفوز للاعبه إيفر بانيغا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 من ركلة جزاء. ورفع إشبيلية رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وكان برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، والسابعة في النسخ العشر الأخيرة للمسابقة في الجولة الماضية.