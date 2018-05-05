إصابة فيرغسون بنزيف في المخ.. ونجاح عمليته الجراحية

قال مانشستر يونايتد أن السير أليكس فيرغسون أنجح مدرب في تاريخ النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم خضع لجراحة عاجلة يوم السبت بعد إصابته بنزيف في المخ.



وأضاف النادي في بيان: الجراحة سارت بشكل جيد جدا لكنه بحاجة لفترة من العناية الفائقة لاستكمال التعافي. عائلته تطلب الخصوصية في هذا الأمر.



وذكرت تقارير إعلامية أن نجله دراين مدرب دونكاستر روفرز غاب عن مباراة فريقه يوم السبت لأسباب عائلية.



وتولى فيرغسون البالغ من العمر 76 عاما قيادة يونايتد من 1986 وحتى 2013 وأحرز لقب دوري أبطال اوروبا مرتين بالإضافة إلى 13 لقبا في الدوري الممتاز.