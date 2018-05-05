إقصاء بشيكتاش من كأس تركيا وإجباره على إعادة الأموال

أقصى الاتحاد التركي لكرة القدم نادي بشيكتاش من كأس تركيا ومنع مشاركته في نسخة الموسم المقبل، بعد امتناعه عن الحضور لاستكمال مباراة في الدور نصف النهائي ضد غريمه فنربخشه، احتجاجا على قرار الاتحاد باستئناف المباراة بدلا من اعتباره فائزا بها.

وأقيمت مباراة الإياب للدور نصف النهائي في 19 أبريل الماضي على ملعب فنربخشه، إلا أنها توقفت بقرار من الحكم بعد إلقاء المشجعين مقذوفات على أرض الملعب، أصابت إحداها سينول غونيش مدرب بشيكتاش.

واحتج الأخير على قرار الاتحاد استكمال المباراة بدلا من اعتباره فائزا به، على خلفية أن توقفها يعود لتصرفات مشجعي فنربخشه.

وكان التعادل السلبي سيد الموقف في مباراة الاياب لدى توقفها، علما ان الفريقين تعادلا 2-2 أيضا في مباراة الذهاب على ملعب بشيكتاش.

وبعد امتناع بشيكتاش الحضور لاستكمال مباراة الإياب الخميس، والتي كان من المقرر إقامتها من دون جمهور، أصدر الاتحاد التركي السبت قرارا باعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 3-0 علما ان بشيكتاش كان قد أكد قبل موعد استكمال المباراة، أنه لن يحضر إلى أرض الملعب.

وفي قراره الصادر السبت، ألزم الاتحاد التركي بشيكتاش أيضا برد كل العائدات التي حققها من مشاركته في مسابقة الكأس لهذا الموسم.

وتحتدم المنافسة في كرة القدم التركية بشكل كبير هذا الموسم، لاسيما بين الأندية الثلاثة الكبرى في إسطنبول، بشيكتاش وغلطة سراي وفنربخشه، إضافة إلى النادي الأحدث باشاك شهير.

وتحتل الأندية الأربعة المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري، ولا تفصل بينها سوى أربع نقاط.