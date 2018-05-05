إيبار يكتسح جيرونا برباعية

اكتسح إيبار مضيفه جيرونا 4 -1 ،خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأنهى إيبار الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إنريكي غارسيا كيكي في الدقيقتين التاسعة و38.



وفي الشوط الثاني قلص جيرونا الفارق بهدف سجله إداي بينيتيز في الدقيقة 55 ،ثم سجل إيبار هدفين عن طريق خوات جوردن وتاكاشي إنوي في الدقيقتين 80 و89.



ورفع إيبار رصيده إلى 47 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة خلف جيرونا صاحب المركز التاسع.