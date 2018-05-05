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الفرنسي كوشيلني يغيب عن كأس العالم

المصدر: باريس - د ب أ
مدافع أرسنال تعرض إلى إصابة أمام أتليتكو مدريد
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن لوران كوشيلني مدافع أرسنال الإنجليزي سيغيب عن المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، بسبب الإصابة.


وتعرض كوشيلني لإصابة خطيرة في وقت مبكر من المباراة، التي خسرها أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر - 1 مساء الخميس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وخرج لوران من الملعب محمولا على محفة طبية، وقال الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال ، عقب المباراة إن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ربما يكون قد تعرض لتمزق في وتر أخيل.

وأعلن ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن كوشيلني ، الذي سبق أن شارك في 51 مباراة دولية لن يكون ضمن قائمة المنتخب في المونديال الروسي.

وقال ديشان، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الفرنسي على الإنترنت: إنها أزمة كبيرة للغاية بالنسبة للمنتخب الفرنسي. إنها إصابة جاءت في وقت حرج.

وأضاف : إنني حزين للغاية حقا بشأن لوران ، لأن كاس العالم أيضا كان ستشكل حدثا مهما للغاية في مسيرته الاحترافية.

وتابع : أتمنى له العودة بشكل جيد إلى الملاعب لأنني واثق من أنه لا يزال لديه المزيد من الأشياء الرائعة لتقديمها.

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