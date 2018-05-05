الفرنسي كوشيلني يغيب عن كأس العالم

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن لوران كوشيلني مدافع أرسنال الإنجليزي سيغيب عن المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، بسبب الإصابة.



وتعرض كوشيلني لإصابة خطيرة في وقت مبكر من المباراة، التي خسرها أرسنال أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صفر - 1 مساء الخميس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.



وخرج لوران من الملعب محمولا على محفة طبية، وقال الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لأرسنال ، عقب المباراة إن اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ربما يكون قد تعرض لتمزق في وتر أخيل.



وأعلن ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن كوشيلني ، الذي سبق أن شارك في 51 مباراة دولية لن يكون ضمن قائمة المنتخب في المونديال الروسي.



وقال ديشان، في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الفرنسي على الإنترنت: إنها أزمة كبيرة للغاية بالنسبة للمنتخب الفرنسي. إنها إصابة جاءت في وقت حرج.



وأضاف : إنني حزين للغاية حقا بشأن لوران ، لأن كاس العالم أيضا كان ستشكل حدثا مهما للغاية في مسيرته الاحترافية.



وتابع : أتمنى له العودة بشكل جيد إلى الملاعب لأنني واثق من أنه لا يزال لديه المزيد من الأشياء الرائعة لتقديمها.