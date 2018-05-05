الكلاسيكو.. ليلة وداع إنييستا وكسر "تقاليد" الإسبان

ربما لا يكون هناك شيء على المحك نظرا لأن برشلونة حسم التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة في آخر عشرة مواسم في الجولة الماضية من الدوري، ولكن عندما يواجه ضيفه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، يوم الأحد تصبح الأمور مختلفة.

ودائما ما تكون مباريات الكلاسيكو معارك شرسة، كما أن الريال يسعى للثأر من هزيمته المذلة صفر - 3 أمام جماهيره في مباراة الدور الأول التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

ورفض زين الدين زيدان إقامة ممر شرفي لبرشلونة عندما يتواجه الفريقان، معللاً رفضه بعدم قيام برشلونة بذلك عندما حقق ريال مدريد كأس أندية العالم، ووافقه القائد سيرجيو راموس، بينما اعتبر أشخاص محسوبون على برشلونة أن ريال مدريد كسر التقاليد التي سارت عليها الأندية منذ وقت طويل.

وحجز الريال مقعده في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا بتغلبه على بايرن ميونخ 4 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي، ويسعى للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وهو ما قد يقلل من احتفالات برشلونة بالفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين.

وفي 2016، فاز برشلونة بلقب الدوري وكأس ملك إسبانيا، مثل العام الحالي، ولكن الريال فاز بلقب دوري الأبطال، وهو ما قلل من إنجازات الفريق الكتالوني في نظر الإعلام الإسباني.



ويحتل برشلونة، الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري، صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة من 34 مباراة، بينما يحتل الريال المركز الثالث، بفارق 15 نقطة عن برشلونة وتتبقى له أيضا أربع مباريات.



وسيشارك أندريس إنييستا قائد فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة له، حيث يرحل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

في الوقت نفسه، سيفتقد الريال جهود الثنائي المصاب داني كارفاخال في المباراة التي يسعى الفريق خلالها للفوز أمام منافسه اللدود بها لرفع الروح المعنوية للفريق بعد موسم مخيب في المنافسات المحلية.

وتبدو معظم الأمور محسومة في الدوري، بعدما تأكد هبوط ديبورتيفو لاكورونا ولاس بالماس وملقا، واحتلال فريق فالنسيا للمركز الرابع، المؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

واقترب ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، وفياريال، صاحب المركز السادس، من حسم احتلال المراكز المؤهلة للعب في الدوري الأوروبي ولكن صاحب المركز السابع لم يحدد بعد.

وبعد أن فاز برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا أصبح المركز الإضافي المؤهل للعب في الدوري الأوروبي متاحا للفريق الذي سينهي الموسم في المركز السابع.