برايتون يهزم يونايتد ويسدي خدمة لليفربول

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه برايتون صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين برايتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه باسكال غروس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

ورفع برايتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 77 نقطة في المركز الثاني.

ويذكر أن هذه الخسارة هي السابعة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 24 مباراة والتعادل في خمس مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو التاسع لبرايتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في 13 مباراة.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة له في آخر سبعة مواسم.