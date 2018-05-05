ميلان يوقع على هبوط هيلاس فيرونا إلى الدرجة الثانية

هبط هيلاس فيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي عقب خسارته أمام مضيفه ميلان 1 - 4 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل أهداف ميلان هاكان كالهانغولو وباتريك كوتروني وإغنازيو أباتي وفابيو بوريني في الدقائق العاشرة و32 و49 و89 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه هيلاس فيرونا سيونغ وو لي في الدقيقة 85.



ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية برفقة بينفينتو، الذي كان قد هبط في وقت سابق.



يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة والعشرين لهيلاس فيرونا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربع.