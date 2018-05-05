نادٍ ألماني يرفع قضية ضد مدربه.. والسبب "هتلر"

أعلن نادي لوكوموتيف لايبزع الألماني لكرة القدم إقالة مدربين اثنين وتقديم دعوى جنائية بحق أحدهما، بعد أن أدى لاعبو أحد فرق الشباب بالنادي، التحية النازية لدى التقاط صورة جماعية.



وذكر النادي المنافس في الدرجة الرابعة أنه "صدم" إثر علما بالتقاط الفريق لتلك الصورة مطلع الأسبوع الماضي.



وأشار النادي إلى أن دعوى جنائية رفعت ضد مدرب مساعد، طالب لاعبي فريق تحت 17 عاما برفع سواعدهم اليمنى تمثيلا لوضع التحية النازية، والتقاط صورة لهم، وتعرف تلك الإشارة في ألمانيا باسم تحية هتلر، ويعاقب عليها القانون الألماني.



وذكر النادي في بيان أصدره أنه قرر إقصاء المدير الفني للفريق من النادي مدى الحياة، كما فرض الإيقاف على جميع اللاعبين الذين التقطت لهم الصورة، حتى نهاية الموسم.