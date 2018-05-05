هدف "قاتل" يحيي آمال ويست بروميتش بالبقاء

أبقى ويست بروميتش على بصيص من الأمل في الاستمرار بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب على ضيفه توتنهام في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعتهما يوم السبت.

ويحتل وست بروميتش المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة ويحل ستوك في المركز العشرين الأخير برصيد 30 نقطة مع تبقي مباراة واحدة لكل منهما في الموسم الحالي.

ويأتي ساوثهامبتون في المركز الثالث من القاع برصيد 32 نقطة لكن تتبقى له ثلاث مباريات قبل نهاية الموسم، أولها يخوضها في وقت لاحق أمام مضيفه إيفرتون.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم يلتقي وست بروميتش مع مضيفه كريستال بالاس وستوك مع مضيفه سوانسي سيتي.

وعلى ملعب ذا هاوثورنس سجل جاك ليفرمور هدف الفوز القاتل لوست بروميتش في شباك توتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي باقي المباريات فاز واتفورد على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 -1 وويست هام يونايتد على مضيفه ليستر سيتي 2 -صفر وبورنموث على ضيفه سوانسي سيتي 1 -صفر.