هزيمة فولفسبورغ تبقي آمال هامبورغ حية

اقترب هامبورغ من الهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم بعد خسارته امام مضيفه آينتراخت فرانكفورت صفر - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري.



وعلى ملعب كومرزبنك أرينا، سقط هامبورغ في فخ الخسارة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت صفر - 3 ليقترب خطوة نحو الهبوط.



وسجل أهداف فرانكفورت ماريوس وولف وعمر ماسكاريل وألكسندر مايير في الدقائق 31 و71 والأولى من الوقت بدل الضائع.



وتوقف رصيد هامبورغ عند 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، في حين رفع فرانكفورت 49 نقطة في المركز السابع.



وتتبقى فرصة واحدة فقط أمام هامبورغ لاحتلال المركز الثالث من القاع والذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في البوندسليغا، حيث يتعين عليه الفوز بمباراته الأخيرة بالدوري أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بشرط خسارة فولفسبورغ في ذات الجولة أمام كولون الذي هبط بالفعل.