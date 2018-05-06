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أرسنال يودع فينغر بطريقة خاصة على ملعب الإمارات

المصدر: العربية. نت
آخر مباراة لفينغر على ملعب الإمارات مع أرسنال
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ودع الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، جماهير الفريق في آخر مباراة له كمدرب على ملعب الإمارات الأحد، والتي فاز فيها أرسنال بخماسية دون مقابل على بيرنلي ضمن مباريات الأسبوع 37 للدوري الإنجليزي الممتاز. وحظى المدرب الفرنسي بوداع مؤثر من الجماهير واللاعبين، بعد مسيرة وصلت إلى 22 عاما.

جماهير أرسنال شكرت فينغر جماهير أرسنال شكرت فينغر

وكان شعار الأمسية الاحتفالية "شكرا أرسين"، وذلك باللغة الفرنسية تقديرا لما قدمه المدرب للنادي اللندني.

22 عاما للمدرب الفرنسي مع أرسنال 22 عاما للمدرب الفرنسي مع أرسنال

وفي كلمته التي ألقاها للجماهير وفي بداية حديثه، تمنى فينغر الشفاء للسير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد سابقاً، الذي يتواجد حاليا في العناية المركزة بعد عملية جراحية أجراها السبت إثر تعرضه لنزيف في المخ.

وقال: شكرا لك من ساندني طوالي 22 عاما، وأتمنى من الجميع دعم الكادر الفني القادم للفريق.

وختم حديثه للجماهير، قائلا: سأفتقدكم.

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#فيرغسون, #فينغر, #أرسنال

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