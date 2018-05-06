إسبانيول يلحق الخسارة الخامسة بأتليتكو هذا الموسم

ألحق إسبانيول الخسارة الخامسة بمضيفه أتليتكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2 - صفر اليوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وتجمد رصيد أتليتكو عند 75 نقطة في المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد إسبانيول، الذي حقق انتصاره الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 43 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأخفق لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي سنحت لهم خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، أحرز أوسكار ميليندو الهدف الأول لإسبانيول في الدقيقة 53، قبل أن يطلق ليوو بابتيستاو رصاصة الرحمة على آمال أتليتكو في التعادل، بعدما سجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 77.