إنتر يكتسح أودينيزي ويضمن المشاركة الأوروبية

اكتسح إنتر ميلان مضيفه أودينيزي 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأنهى إنتر ميلان الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أندريا رانوكيا في الدقيقة 12 ورفاينيا ألكانتارا في الدقيقة 43 وماورو إيكاردي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لهذا الشوط.



وفي الشوط الثاني، سجل بورخا فاليرو الهدف الرابع للإنتر في الدقيقة 71، فيما حصل سيكو فوفانا لاعب أودينيزي على البطاقة الحمراء.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أودينيزي عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.



وضمن إنتر ميلان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل ومازالت أمامه فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



يذكر أن هذا الفوز هو التاسع عشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في 12 مباراة، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية والعشرين لاودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع.