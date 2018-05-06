إيمري يكشف رغبة مبابي بالانتقال إلى الدوري الإسباني

كشف الإسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي "المعار" من موناكو، أراد الذهاب إلى الدوري الإسباني والتوقيع لريال مدريد أو برشلونة، وقال إيمري في تصريحات لصحيفة "اس. اف. ار سبورت" : على الرغم من توقيع باريس سان جيرمان مع اللاعب الشاب، إلا أن ريال مدريد كان قريبا من مبابي.

وأضاف: من الناحية التاريخية، دائما ما ينتقل اللاعبون الفرنسيون عندما يبلغون 18 عاما إلى الخارج، ويجب على البلاد أن تفتخر بامتلاك مبابي. وزاد: عندما قابلت والده، أخبرني أنه يريد الذهاب إلى ريال مدريد أو برشلونة، لكنني قلت له إنه يجب عليه الاستمرار في فرنسا.

وكان اللاعب الفرنسي على وشك التوقيع مع ريال مدريد، وأكد ذلك في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولعب مبابي (19 عاما) 38 مباراة مع باريس سان جيرمان حتى الآن في جميع المسابقات.