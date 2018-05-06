تشيلسي يكسب ليفربول ويشعل المربع الذهبي

جدد فريق تشيلسي آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بتغلبه على ضيفه ليفربول 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب "ستامفورد بريدج"، سقط فريق ليفروبل أمام مضيفه تشيلسي بهدف نظيف، ويدين النادي اللندني بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف توتنهام صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتوقف رصيد ليفربول عند 72 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي والعشرين لتشيلسي هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة لليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 20 مباراة والتعادل في 12 مباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز أرسنال على بيرنلي 5 / صفر في آخر مباراة يقود فيها فينغر الفريق على ملعب الإمارات.

وسجل أهداف أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ (هدفين) في الدقيقتين 14 و75 وألكسندر لاكازيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسياد كولاسيناك في الدقيقة 54 وأليكس إيوبي في الدقيقة 64.

ورفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد بيرنلي عند 54 نقطة في المركز السابع.

ووقف لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم في ممر شرفي لتكريم أرسين فينغر الذي أعلن رحيله عن أرسنال بعد قيادته للفريق لمدة 22 عاما.

وكانت هذه آخر مباراة يقود فيها فينغر أرسنال على ملعب الإمارات، حيث تتبقى لأرسنال مباراتين خرج أرضه أمام ليستر سيتي وهيديرسفيلد تاون.