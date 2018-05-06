تورينو يعطل نابولي ويقرب اللقب من يوفنتوس

وضع تورينو جاره اللدود يوفنتوس على بعد نقطة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعدما تعادل مع ملاحقه نابولي 2 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وشهدت أيضا الجولة فوز إنتر ميلان على أودينزي 4 / صفر وكييفو فيرونا على كروتوني 2 / 1 وفيورنتينا على جنوه 3 / 2 وسبال على بينفينتو 2 / صفر وتعادل أتالانتا مع لاتسيو 1/1.

وبادر نابولي بالتقدم بهدف سجله درايس ميرتينز في الدقيقة 25، وتعادل تورينو عن طريق دانيلي باسيلي في الدقيقة 55، ثم عاد نابولي ليتقدم مرة أخرى بهدف سجله مارك هامسيك في الدقيقة 71، قبل أن يتعادل تورينو مرة أخرة عن طريق لورينزو دي سيلفيستري في الدقيقة 83.

ورفع تورينو رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر كما رفع نابولي رصيده إلى 85 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن يوفنتوس المتصدر، والذي أصبح بحاجة لنقطة واحدة فقط في الجولتين المتبقيتين ليتوج رسميا باللقب.

يذكر أن هذا التعادل هو السابع لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 26 مباراة والخسارة في ثلاث مباريات، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس عشر لتورينو هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في عشر.

وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق إنتر ميلان مضيفه أودينيزي 4 / صفر، حيث أنهى إنتر الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أندريا رانوكيا في الدقيقة 12 ورفاينيا ألكانتارا في الدقيقة 43 وماورو إيكاردي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، سجل بورخا فاليرو الهدف الرابع للإنتر في الدقيقة 71، فيما حصل سيكو فوفانا لاعب أودينيزي على البطاقة الحمراء.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أودينيزي عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.

وضمن إنتر ميلان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل ومازالت أمامه فرصة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن الفوز هو التاسع عشر لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في 12 لقاء، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية والعشرين لاودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثالثة، فاز كييفو فيرونا على ضيفه كروتوني 2 / 1، وسجل هدفي كييفو فالتر بيرسا وماريوز ستيبنسكي في الدقيقتين 12 و82 بينما أحرز هدف كروتوني الوحيد ماركو تومينيو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع كييفو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام كروتوني صاحب المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، انتزع فيورنتينا فوزا صعبا من مضيفه جنوى 3 / 2.

وسجل أهداف فيورنتنيا ماركو بيناسي وفالينتين ايسيريك وبريان دابو في الدقائق 43 و77 و80 على الترتيب، فيما سجل هدفي جنوى جيوسيبي روسي وجيانلوكا لابادولا في الدقيقتين 64 و68.

وشهدت المباراة طرد لاعبين من جنوى هما جوران بانديف وارفين زوكانوفيتش في الدقيقتين 71 و84.

ورفع فيورنتنيا رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد جنوه عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز سبال على بينفينتو بهدفين نظيفين سجلهما ألبيرتو بالوسكي في الدقيقة 25 وميكو أنتينوسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

ورفع سبال رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بينفينتو عند 18 نقطة في المركز العشرين الاخير.

وفي اللقاء السادس، تعادل لاتسيو مع ضيفه أتالانتا 1/1، وتقدم أتالانتا بهدف سجله موسى بارو في الدقيقة الثانية وتعادل لاتسيو بهدف فيليبي كايسيدو في الدقيقة 24.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث ،كما رفع أتالانتا رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع.

وكان فريقا بينفينتو وهيلاس فيرونا هبطا رسميا لدوري الدرجة الثانية.