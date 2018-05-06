سانت إتيان يتلقى ضربة موجعة من بوردو في الدوري الفرنسي

تلقت آمال سانت إتيان في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، ضربة موجعة، عقب خسارته 1 / 3 أمام ضيفه بوردو، الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الفرنسي، ورفع بوردو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 52 نقطة في المركز الخامس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لدور المجموعات بالمسابقة القارية، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه رين ونيس، اللذين سيلعبان في وقت لاحق ضمن المرحلة ذاتها.

وبادر ريمي كابيلا بالتسجيل لسانت إتيان في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل يونوس سانخاري سريعا لبوردو في الدقيقة 29.

وأضاف جيوليس كوندي الهدف الثاني لبوردو في الدقيقة 36، فيما أهدر كابيلا فرصة التعادل في الوقت القاتل، بعدما أضاع ركلة جزاء لسانت إتيان في الدقيقة 89.

وجاء العقاب سريعا من جانب بوردو على إهدار ركلة الجزاء، بعدما أحرز مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.