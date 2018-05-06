سيميوني يطالب بتغيير قاعدة الهدف خارج الأرض

حث دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تغيير قاعدة الهدف خارج الأرض بداعي أن الأندية التي تخوض الإياب خارج أرضها تحظى بأفضلية غير عادلة وفقا للقواعد الحالية.



وقرر الاتحاد الأوروبي إيقاف المدرب الأرجنتيني، الذي طُرد خلال ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي أمام ارسنال قبل أن يحسم اتليتيكو تأهله للنهائي بالفوز 2-1 في النتيجة الاجمالية، أربع مباريات بسبب هذه الواقعة التي اضطرته للجلوس في المدرجات.



وبدأ سيميوني (48 عاماً) نفيذ العقوبة التي وذكرت وسائل إعلام محلية أنها ستمنعه من الوجود خارج خطوط الملعب خلال المباراة النهائية أمام أولمبيك مرسيليا في ليون يوم 16 مايو.



وقال سيميوني في مؤتمر صحفي يوم السبت: الاتحاد الأوروبي يحتاج للنظر في مدى صعوبة خوض الإياب على ملعبك ومنافسك يمتلك إمكانية خوض 30 دقيقة إضافية وهدفه يتم احتسابه باثنين بينما لا يحظى صاحب الأرض بهذه المزية.



وأردف: أدعو المهتمين بتحقيق العدالة في اللعبة للنظر في ذلك. لا يوجد سبب لخوض الفريق الذي يلعب الإياب خارج أرضه 30 دقيقة إضافية وفرصة تسجيل هدف أكثر أهمية، أثق في قدرتهم على النظر في الأمر خاصة لأن لو لم يحدث ذلك

سيبدأ الظلم في الظهور.