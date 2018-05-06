فيرغسون بالعناية المركزة..وعائلته تطلب الخصوصية

ما زال سير أليكس فيرغسون، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، يتلقى العلاج بغرفة العناية المركزة عقب خضوعه لجراحة طارئة إثر إصابته بنزيف دماغي السبت، ولم يكن هناك أي تحديث رسمي بشأن حالة فيرغسون (76 عاما) الأحد.

وذكر يونايتد في بيان عقب إجراء الجراحة: العملية سارت بشكل جيد للغاية، وعائلته طلبت الخصوصية حيث يعالج حاليا بمستشفى "سالفورد رويال" القريب من مدينة مانشستر.

ويعد فيرغسون المدرب الأكثر نجاحا في كرة القدم الإنجليزية، حيث توج بـ38 لقبا خلال 27 عاما قاد خلالها مانشستر يونايتد، قبل أن ينهي مسيرته التدريبية عام 2013.

وقاد فيرغسون الفريق لتحقيق رقم قياسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج معه باللقب 13 مرة، بجانب خمسة ألقاب في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين ببطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأنه جمع بين البطولات الثلاث عام 1999.

وبعث عدد من نجوم كرة القدم في العالم برسائل دعم لفيرغسون، ونشر ديفيد بيكهام قائد مانشستر يونايتد الأسبق صورة تجمعه مع فيرغسون على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستغرام"، معلقا: واصل القتال يا قائد، أرسل صلواتي وحبي للعائلة بأكملها.

من جانبه، نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني صورة تجمعه أيضا مع فيرغسون، حينما كان يلعب تحت قيادته في صفوف مانشستر يونايتد، علق عليها قائلا :مشاعري وصلواتي معك يا صديقي العزيز، كن قويا يا قائدي.

وكان فيرغسون متواجدا بملعب "أولد ترافورد" معقل يونايتد الأحد الماضي، عندما قام بتكريم الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال، الذي خاض مباراته الأخيرة ضد مانشستر يونايتد.

وكشف فينغر في بيان نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دعمه لمنافسه القديم، وقال : إنني أثق في قوته، وقوة شخصيته سوف تجعله يتعافى سريعا.