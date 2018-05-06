كابيلو لـ"العربية": معركة سياسية وراء احتقان الكلاسيكو

أكد فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد السابق أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ستحمل الكثير من الأبعاد السياسية، على خلفية المطالبة باستقلال إقليم كتالونيا أواخر العام الماضي.

وقال كابيلو في اتصال هاتفي مع "العربية": الكلاسيكو مهم جداً، فنحن نعرف أن كتالونيا تريد الانفصال عن إسبانيا، وهذا سيجعله ذا أبعاد سياسية. وواصل: ريال مدريد سيكون مرتاحاً نوعاً ما، وهذا سيتسبب بالكثير من الصعوبات لبرشلونة، ولن يقوم زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالمداورة، وسيلعب بكامل قوته، لأن الفوز في الكلاسيكو مهم جداً.

وأضاف: برشلونة سيكون أكثر تركيزاً من ريال مدريد، لأن الكلاسيكو مباراة مهمة للغاية، وهو مباراة سياسية أكثر من كونها مباراة كرة قدم.