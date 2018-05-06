كارديف سيتي يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

صعد كارديف سيتي الى الدرجة الإنجليزية الممتازة بتعادله مع ريدينغ دون أهداف الاحد في المرحلة السادسة والأربعين الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

ولحق كارديف سيتي الذي يشرف على تدريبه نيل ورنوك، بولفرهامبتون الذي توج بطلا للدرجة الاولى. وسبق لفريق العاصمة الويلزية ان لعب في دوري الدرجة الممتازة مرة واحدة موسم 2013-2013.

وتخوض اربعة فرق اخرى الملحق، فيلتقي فولهام مع دربي كاونتي ذهابا وإيابا في 11 و14مايو الحالي، واستون فيلا مع ميدلزبره في 12 و15 منه.

ويلتقي الفائزان على ملعب ويمبلي في 26 الحالي لتحديد هوية الفريق الثالث الصاعد الى الدرجة الممتازة.