مفاجأة.. رونالدو رفض "الممر الشرفي" هرباً من ميسي

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، ضغط على مدربه زين الدين زيدان ليرفض إقامة الممر الشرفي لبرشلونة في مباراة الكلاسيكو، وذلك حتى لا يقف ويصفق لغريمه ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني.

وخرج زيدان بشكل مفاجئ قبل أسابيع معلناً عدم إقامة ممر شرفي لبرشلونة، بطل الثنائية المحلية في إسبانيا، بحجة أن الفريق الكاتالوني لم يفعل ذلك عندما التقى الفريقان في هزيمة ريال مدريد على ملعبه 3-0 أواخر ديسمبر الماضي.

وأشعل قرار زيدان الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، معتبرة المدرب الفرنسي كسر التقاليد التي قامت عليها كرة القدم في البلاد، وهو ما يعني أن أي فريق يستطيع رفض تحية غريمه مستقبلاً.

وكشفت صحيفة "دياريو غول" يوم الأحد أن أحد أسباب رفض زيدان إقامة الممر الشرفي وإعلانه ذلك في المؤتمر الصحافي، هو الضغط المتواصل الذي فرضه كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وذلك حتى لا يقف لتحية ليونيل ميسي.

وبحسب الصحيفة، فإن رونالدو يرى نفسه اللاعب الأفضل في العالم، ولم يقم أحد ما بتحيته أو تقديره في برشلونة، وبالتالي فإنه لا يريد فعل ذلك لميسي، خصوصاً أن المنافسة بينهما مشتدة حالياً للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.



وزادت الصحيفة: قبل 24 ساعة من مباراة الكلاسيكو، قال رونالدو لزيدان في محادثة شخصية بينهما إنه لن يقف لتحية أي شخص، حتى لو كان إنييستا قائد برشلونة الذي يخوض آخر كلاسيكو له بعدما أعلن رحيله عن صفوف برشلونة نهاية الموسم الجاري.



ورغم محاولات زيدان إقناع رونالدو بالوقوف لتحية إنييستا، فإن اللاعب البرتغالي رفض رفضاً قاطعاً، وأعلن عدم مشاركته في ذلك إن حدث.

وواصلت الصحيفة: رونالدو يعرف حجم المنافسة إعلامياً بينه وبين ليونيل ميسي، ولذلك فهو غير مستعد لرؤية صورته وهو يصفق لميسي في وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات الجرائد.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة السابعة في العقد الأخير الأسبوع الماضي عندما تغلب على ديبورتيفو لا كورونا 4-2.