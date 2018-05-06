هيديرسفيلد يقف أمام البطل ويجبره على التعادل السلبي

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه هيديرسفيلد تاون، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 94 نقطة وتوقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 36 نقطة في المركز السادس عشر.



وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة له في آخر سبعة مواسم.



يذكر أن هذا التعادل هو الرابع لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 30 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو التاسع لهيديرسفيلد مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في 18 مباراة.