أوزيل ينضم إلى قائمة المصابين في ألمانيا

انضم لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مسعود أوزيل إلى لائحة اللاعبين الألمان المصابين، إلا أنه أبدى ثقته بقدرته على العودة في وقت يسمح له الدفاع عن ألوان "مانشافت" في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال أوزيل الذي غاب عن مباراة فريقه ضد بيرنلي، 5-صفر، في الدوري الإنجليزي يوم الأحد: من المؤسف أنني غبت عن مباراة الأمس بسبب إصابة في الظهر، وستحتاج الإصابة إلى بعض الوقت، إلا أنني واثق من أنني سأستعيد الجاهزية الكاملة في وقت كاف للمشاركة في كأس العالم.

وكان مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر، الذي سيرحل عن النادي في نهاية الموسم بعد مسيرة امتدت 22 عاما، قد كشف قبل المباراة أن أوزيل قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب مشاكل في الظهر.

وبات اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، في الموقع نفسه لزميليه لاعبي بايرن ميونيخ، حارس المرمى مانويل نوير الغائب منذ تعرضه لكسر في القدم في سبتمبر، والمدافع جيروم بواتنغ الذي أصيب في الفخذ أبريل الماضي، ويتوقع أن يغيب لفترة قد تمتد ستة أسابيع.

وتبدأ ألمانيا حملة الدفاع عن لقبها في 17 يونيو بلقاء المكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم السويد وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يعلن المدرب الألماني يواكيم لوف تشكيلة المنتخب التي ستخوض غمار المونديال، في 15 مايو الحالي.