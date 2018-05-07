بارتوميو يعترف: تواصلت مع غريزمان من أجل ضمه

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، أنه تواصل في أكتوبر الماضي مع وكيل أعمال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أجل التعاقد معه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتحدث مع نادي أتليتكو مدريد الذي ينتمي إليه اللاعب.

وقال بارتوميو في مقابلة مع شبكة "أر سي وان" الإذاعية: لا نتحدث عن لاعبين ينتمون لفرق أخرى، نحن نحلل الموسم وسنرى ماذا سنفعل مع القادمين والراحلين، تقابلت معه في جزر البيلار، لم أتحدث معه هذا العام ولكنني تحدثت مع ممثله في أكتوبر.

وأكد رئيس برشلونة أن المدرب الحالي للنادي الكتالوني، إرنستو فالفيردي، سيستمر في الموسم المقبل، نافيا بذلك الشائعات التي ثارت حول رحيله المحتمل بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: سيكون هو المدرب في الموسم المقبل، لم نشكك فيه بعد مباراة روما، لم أفكر أبدا في استبداله.

وأرجع بارتوميو إخفاق برشلونة في دوري أبطال أوروبا إلى طبيعة رياضة كرة القدم بشكل عام.

وتابع: لم يكن أمرا سيئا على الإطلاق، لقد كانت مباراة لم يكن فيها الفريق يتمتع بمستواه المعهود، لو كان ما حدث شيئا سيئا فكنا سنتحدث عنه داخل النادي، الأمور تتم مناقشاتها وتوضيحها داخل النادي، ويتم اتخاذ القرارات داخل النادي.

وأعرب رئيس برشلونة عن رضاه عن فوز فريقه بثنائية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا هذا الموسم، واستطرد قائلا: نحن سعداء للغاية بالثنائية، والدليل على ذلك الاحتفالات التي جرت في الشوارع والفرحة والفخر اللذان تملكا جماهير برشلونة، علينا أن نحافظ على هذا الانتصار وأن نستمتع به.

وفيما يخص مباراة كلاسيكو الكرة الإسبانية التي جمعت بين برشلونة وغريمه التاريخي ريال مدريد يوم الأحد، أوضح بارتوميو أن ناديه لا يتحدث عن التحكيم، ولكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة تطبيق تقنية المقاطع المصورة "فيديو" المساعدة للحكام.

وأكمل قائلا: نحن نقول منذ سنوات إننا لا نعبر عن رأينا في الحكام، من الصعب للغاية القيام بذلك، نطالب منذ أعوام باستخدام التكنولوجيا في كرة القدم من أجل مساعدتهم، نحن سعداء بأن تقنية الفيديو سوف تطبق، إذا تم استخدمها بشكل جيد فكل الأمور ستكون أكثر عدلا.

وألمح بارتوميو إلى أهمية وجود لاعب مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي بين صفوف برشلونة، واختتم قائلا: سأقول لأحفادي إن أفضل لاعب في التاريخ لعب معنا، وأقول له إنه لا يزال أمامه الكثير من الوقت للعب وبإمكانه الفوز بالمزيد من البطولات.