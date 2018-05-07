بايرن يمدد عقد ريبيري حتى 2019

مدد نجم كرة القدم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري (35 عاما) عقده مع بايرن ميونيخ الألماني لموسم آخر، حسب ما أفاد النادي في بيان له يوم الاثنين.

ورغم الإصابات العديدة التي تعرض لها ريبيري في الفترة الماضية، مدد بايرن عقد اللاعب الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية يونيو المقبل ليمتد ارتباط اللاعب بالنادي إلى نهاية الموسم المقبل.

وقال ريبيري في بيان له: أشعر بسعادة بالغة لأنني أستطيع الآن اللعب لعام آخر مع هذا النادي العظيم. ميونيخ كانت الوطن لعائلتي منذ فترة طويلة، ولهذا أشعر بفخر هائل لأنني أستطيع ارتداء قميص بايرن مجددا في الموسم المقبل.

وكان ريبيري انتقل لصفوف الفريق في 2007 قادما من مارسيليا الفرنسي، وقاد بايرن للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013 إضافة للفوز مع الفريق بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" ثماني مرات، كانت أحدثها في الموسم الحالي.

وقال حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي للنادي: نشعر بسعادة بالغة لبقاء ريبيري معنا. أظهر لنا فرانك مجددا من خلال بطولات البوندسليجا ودوري الأبطال وكأس ألمانيا هذا الموسم العروض المميزة التي يستطيع تقديمها والإمكانيات العالية التي يحظى بها. كما أنه نجم محبوب لدى المشجعين.

ولم يكشف النادي أي شيء عن مستقبل الهولندي آريين روبن (34 عاما) النجم الآخر للفريق والذي يمتد عقده أيضا حتى نهاية يونيو المقبل فقط.

ولكن وسائل الإعلام أكدت أيضا أن روبن على وشك تمديد عقده لموسم واحد مع بايرن. وأثار مستقبل اللاعبين المخضرمين مع الفريق اهتماما وجدلا كبيرا من مشجعي بايرن في الفترة الماضية.

ومع عدم تقديم الفرنسي كينغزلي كومان للأداء المقنع تماما في مركز الجناح الأيسر ومعاناته حاليا من الإصابة، منح بايرن مواطنه ريبيري الفرصة للاستمرار مع الفريق لموسم آخر.

ويتوقع أن يستعيد بايرن لاعبه غنابري في الموسم المقبل بعدما قضى الفترة الماضية في صفوف هوفنهايم على سبيل الإعارة.

ولكن بايرن سيكون بحاجة لجهد كبير في سوق انتقالات اللاعبين للبحث عن بديل كفء إذا قرر روبن عدم الاستمرار مع الفريق.