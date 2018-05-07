بوتلاند عقب هبوط ستوك: يجب التوقف عن التعاقدات الهزلية

دعا جاك بوتلاند، حارس ستوك سيتي الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، فريقه إلى مراجعة سياسة التعاقدات "الهزلية" قبل التفكير في الصعود للأضواء مرة أخرى.

وحسم مصير ستوك بالهزيمة 2-1 في الدوري الممتاز أمام كريستال بالاس يوم السبت، وانتقد حارس منتخب إنجلترا سياسة فريقه التي أنهت مسيرة من عشر سنوات في الدوري الممتاز.

وأبلغ بوتلاند الصحافيين: أعتقد أن سياسة التعاقدات برمتها تحتاج إلى مراجعة، تعاقدنا مع لاعبين لم يشكلوا أي إضافة للفريق لعدة أسباب سواء من ناحية الانضباط أو الأداء.

وشارك لاعب الوسط خيسي رودريغيز، المنضم قبل انطلاق الموسم على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، أساسيا في ثماني مباريات فقط، وغاب عدة أسابيع بسبب مشاكل صحية عانى منها ابنه الرضيع في إسبانيا.

وأخفق لاعبون مثل المهاجم سعيدو براهينو والمدافع كيفن فيمر ولاعب الوسط إبراهيم أفيلاي في الارتقاء لمستوى الفريق منذ انضمامهم للنادي.

وأضاف باتلاند دون ذكر أسماء: تعاقدنا مع الكثير من اللاعبين على مدار سنوات لم يقدموا شيئا ولم نستفد منهم وهو أمر غير مقبول، ولذلك يجب مراجعة سياسة التعاقدات قبل الاتفاق مع أي لاعب حتى لا يصبح الأمر هزليا.

ويحل ستوك ضيفا على سوانزي سيتي المهدد بالهبوط في آخر مباراة يوم الأحد.